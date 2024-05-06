擁有「三巨頭」杜蘭特、戴文布克與畢爾的太陽，爆冷在今年季後賽首輪遭到灰狼橫掃出局，解雇總教練佛格聲音就沒停過，不過《ESPN》權威記者沃納洛斯基6日爆料，目前太陽還沒打算要解雇佛格，「太陽仍在衡量佛格的未來，一些討論正在進行當中。」

「有一種可能是他們會將佛格的教練團隊進行調整，畢竟他們上個月才走了首席助理教練凱文楊，因為凱文楊去了楊百翰大學擔任教頭，」沃神表示，「他們當然也可以解雇佛格，但根據我所收到的線報，目前他們還沒打算這樣做。」

畢竟去年6月才接掌太陽兵符的佛格，本季例行賽仍帶領太陽拿下49勝33敗戰績，且以西區第6種子身分闖進季後賽，只讓佛格帶隊一個球季就要因為季後賽提前出局下台負責，未免也太過嚴苛了，況且如今也沒其他優質教練人選可以考慮。

至於被列在湖人考慮接掌兵符人選名單之中的快艇總教練泰隆盧，以及獨行俠總教練奇德，根據美國資深記者史坦報導，這兩名教練預計都不會擁有自由身分，很大機率會繼續留在球隊領軍，看來湖人開除前教頭漢姆之後，想要找到新教頭並非那麼容易。