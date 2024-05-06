多名立院外交國防委員會藍委預定5月16日至太平島考察，引來民進黨批評，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤更嗆，這是為大陸助威風，為政府添亂子，「只能說對於國民黨的小丑團、觀光團非常遺憾。」對此，國民黨立委羅智強認為，若按吳思瑤的說法，曾登上太平島的前總統陳水扁「也是小丑？」他並表示，國民黨赴大陸交流，被民進黨罵出賣主權，國民黨去自己的國土宣示主權，又被民進黨罵替大陸助威，綠營根本精神錯亂。

羅智強今在臉書發文表示，2008年2月，即將卸任的時任總統陳水扁登上太平島，主持新機場跑道啟用，同時提出「南沙倡議」，宣示主權。南海諸島向來是兵家必爭之地，主權爭議由來已久，作為主權聲索國，中華民國宣示主權天經地義。

「原來，陳水扁是小丑？」羅智強痛批，民進黨不敢登太平島就罷了，竟還冷嘲熱諷，該島是中華民國的領土，陳水扁及前總統馬英九卸任前，都曾登島宣示主權，而現在，整天把護主權掛在嘴邊的民進黨，不但沒膽登太平島，還把國民黨立委登島宣示主權，顛倒黑白成「為大陸長威風」。

羅智強直言，國民黨赴大陸交流，民進黨罵出賣主權；國民黨去自己的國土宣示主權，民進黨又罵為大陸助威，他們根本精神錯亂，「小丑是誰？就是怯護主權，顛三倒四的民進黨」。