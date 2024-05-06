夜市小吃、鹹水雞、許多料理當中常見的杏鮑菇，口感扎實、別具風味，是台灣常見的食材之一。不過雖然常見，但其營養價值不容小覷。嫚嫚營養師指出其營養、好處，也提醒養生的關鍵之道！

嫚嫚營養師表示，杏鮑菇熱量低，100公克僅有40大卡。含有蛋白質2.7～3克，有助維持肌肉量，有利增肌減脂，對於素食者而言是相當不錯的植物性蛋白質選擇。也因為口感有嚼勁的關係，杏鮑菇常被做為素肉，也被封上「素食界的牛肉」之稱。當然，若要補足還是以黃豆等豆類攝取最佳。

杏鮑菇富含膳食纖維。（圖／今健康授權提供）

100公克的杏鮑菇膳食纖維可達3克，約為一般蔬菜類2～3倍，有助促進排便、維持腸道健康、幫助調控血糖。而且當中還有「β-葡聚醣」的多醣體，雖然同樣腸道無法被吸收，但有利活化免疫系統，對於調節免疫相當有幫助。

杏鮑菇也含有非常豐富的鉀離子，100公克可達272毫克，有助鈉鉀平衡、消水腫、防範高血壓。也因為能降水腫、熱量低、膳食纖維高、又有嚼勁，對減重相當有幫助。多咀嚼可延長進食時間，已有相當多研究指出有助減重。

杏鮑菇雖然有利身體健康，不過還是有少部分的人要酌量或避免。嫚嫚營養師表示，杏鮑菇畢竟是膳食纖維和鉀離子都非常豐富的食材，腸道狀態較不佳、容易脹氣、腹瀉等等的人，或是限鉀的腎友等族群自然得少吃，尤其限鉀者在吃之前還是應詢問醫師或營養師。也有一些人本身就會對菇類過敏，若有發現過敏症狀也得停下。

杏鮑菇膳食纖維是一般蔬菜3倍，有助促進排便、幫助調控血糖。（示意圖，Shutterstock／達志）

至於網路上有些討論杏鮑菇的禁忌，例如不能與「鵪鶉」的蛋或肉一起吃，會容易長痔瘡、長黑痣；不能生吃，以免中毒等。對此嫚嫚營養師表示，杏鮑菇以一般食用而言並沒有什麼特殊的禁忌，並不用擔心。不過營養師提醒，日常少見的禽肉類本就不建議食用，可能會有許多未知的病菌。而杏鮑菇不具有毒性，但本就鮮少生吃，生吃對人的影響還是在於食材不潔，各種食材多是如此。

杏鮑菇的料理也常見炸物，對此嫚嫚營養師提醒，雖講究身心平衡下偶爾吃炸物是沒問題的，不過若是認為吃炸物多點一些蔬菜就可以較常吃，這般想法恐怕得失望。營養師解釋，不論是杏鮑菇或任何蔬菜，在經過油炸之後營養多會大幅流失，幾乎可以說是「純炸物」，像是炸薯條其實前身也是相當具營養價值的馬鈴薯。因此偶爾吃個心靈健康是不錯，但可別因為多點蔬菜就覺得多吃沒問題。

了解杏鮑菇的特性，部分族群酌量，一般日常可嘗試看看不同的吃法，並注意良好的飲食模式，營養多元且均衡的狀態下更有助養生！

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