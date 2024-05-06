國民黨立委徐巧芯5日提供外交部機密文件公開給媒體報導，台灣基進秘書長吳欣岱及高雄市黨部執行長楊佩樺， 今（6日）赴台北地檢署告發徐巧芯涉嫌刑法洩漏國家秘密、公務員洩漏國防以外秘密罪，以及《國家秘密保護法》等3罪。

徐巧芯日前稱，外交部援烏克蘭的經手人，疑是在當地國政治金主，遭外交部嚴正駁斥空穴來風。徐巧芯5日再揭露外交部與捷克簽訂的專案花費高達1千萬美元，指定「捷克衛生科技院」執行，該院人士前腳訪台，後腳就拿到專案，質疑外交部簽訂密約，是否間接介入捷克的政黨政治？外交部則強調，一切依法辦理。

徐巧芯表示，上周質詢外交部，我國援助烏克蘭的計畫總額多少、如何協助？部長吳釗燮回稱總額約1億美元，但她詢問是否直接投入烏克蘭？得到的答案卻是否定的，目前是透過第三方國家，包含捷克、立陶宛、波蘭等國，簽訂專約，再將物資或者款項轉往烏克蘭。

徐巧芯指出，這樣的轉手讓國會難以監督，到底最終有多少進到烏克蘭，尤其經第三方國家協助轉進經費或物資，恐讓專案淪為與他國政黨建立關係的籌碼，變相經營民進黨政府的關係。

徐巧芯質疑，我方與捷克簽有一筆協助烏克蘭的專案，名為「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，花費1千萬美元，指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，其中300至400萬美元要採購台灣醫材，請問是哪些廠商能夠得標、吃到肥肉？是由政府決定嗎？

吳欣岱今提告，她說，徐巧芯故意製造新聞轉移對他們家發生詐騙集團的焦點，所謂國家軍援本來就是透過非公開的外交管道進行，洩密行為會造成目前與台灣有準外交關係的民主國家壓力，甚至是他們內部的動盪，台灣目前外交處境非常艱難，這樣的行為更是雪上加霜。

吳欣岱指出，「中國國民黨不斷利用各種方式，挑撥民主國家同盟關係。呼籲徐巧芯好好處理個人家務事，不要濫用立委職權，賠了夫人又折兵，品行不佳的立委被選上，可以負起政治責任，好好跟選民溝通，但是國家安全有疑慮的時候，台灣基進不可能坐視不管。」