台股6日早盤跟隨美股強彈走勢，盤中大漲逾200點，站回20,500點整數大關之上，權王台積電（2330）上漲9元至789元，強勢族群包括記憶體模組廣穎（4973）亮燈漲停、十銓（4967）大漲逾8％，盤中一度站上漲停。

關注美股上周五表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲450點，或1.17％，收在38,675點；標普500指數上漲63.59點，或1.25％，收在5,127.79點；Nasdaq指數上漲315.37點，或1.99％，收在16,156.3點；費半指數上漲110點，或2.40％，收在4,716.18點。

上周五美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。由於美國勞工統計局公布4月新增非農就業降至17.5萬人、為近6個月來最低增速，且失業率意外回升到3.9％，還有ISM公布服務業PMI也降至50榮枯線之下，幫助市場重新燃起FED降息希望、預估今年降息幅度上升至2碼。此外，以色列與哈馬斯的停火談判使中東衝突風險持續緩和、促使國際油價走低。

統一投顧表示，聯準會雖然宣布維持利率不變，但美國4月非農數據降溫，讓市場重燃降息希望，Fedwatch數據顯示，9月降息機率上升到48％以上，美國10年公債殖利率也回落至4.5％附近，有利股市評價回升。

近期台股科技股籌碼凌亂，資金轉往傳產、金融等族群，類股良性輪動，台股技術面維持多頭架構不變，守穩在所有均線之上，隨著台股接下來第一季財報密集公布，多數企業仍繳出亮眼的第一季成績，台股520前仍有望挑戰20,800點以上。

操作上，建議聚焦半導體先進製程、AI相關供應鏈、航空觀光、金融保險、營建資產、高殖利率個股等族群為主。