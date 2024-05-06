新冠疫情逐漸平息，疾管署今天宣布，為發揮庫存防疫物資最大效益，即日起在全台4500多家健保特約藥局免費提供家用快篩試劑，提供有需要的民眾自由領取。疾管署發言人曾淑慧表示，本次共提供約1000萬劑快篩試劑，效期都是到今年，因此呼籲民眾不需要過度領取囤貨，有需要再領取。

疾管署今天表示，為有效運用、發揮庫存防疫物資最大效益，並保護脆弱族群早期檢測及時獲得適當的醫療照護，委請中華民國藥師公會全國聯合會，自今（6）起於全台4500餘家健保特約藥局藥局提供COVID-19家用快篩試劑，有需求的民眾可自由免費領取。可藥局名單可至疾管署官網查詢。

快篩試劑的物流作業會陸續鋪貨到藥局，預計明天（7）合作的藥局全數會收到，8日起所有合作藥局皆可提供。COVID-19家用快篩試劑數量有限，領取完畢即提早結束。民眾於領處方藥物、購買藥品、醫療器材、保健食品等原因至藥局時，如有相關症狀及篩檢需求，可即時領取家用快篩試劑及諮詢相關醫療服務。

曾淑慧說明，目前新冠疫情已過高原期，但每周仍有約200例重症個案，WHO和美國CDC都建議持續監測，並提供疫苗和檢驗試劑以降低風險。疾管署先前在機場免費發放快篩，民眾反應蠻好的，當時發出了1000萬劑左右，因此參考之前的經驗，本次也將提供約1000萬劑給藥局。

曾淑慧說，醫材有使用效期，本次提供的家用快篩試劑效期都是今年，因此也呼籲民眾有需要再前往藥局領取，不需要拿一堆囤積在家裡。她也提醒民眾若有呼吸道症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，再視個人情況前往就醫，有助於醫師鑑別診斷。