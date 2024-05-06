北投士林科技園區T17、18地上權招租案爭議持續延燒，民進黨台北市議員爆料，柯文哲在核准北士科3基地分開招摽、權利金底價下修及T17和18採價格決標的簽呈中，依據的是2021年3月3日市長室會議，但重要的市長室會議卻沒有錄音。且當時新光人壽投標T17、18時資料缺漏，柯市府僅令其下次會議限期補正，恐違反《採購法》。

民進黨台北市議員簡舒培指出，柯文哲在核准北士科3基地分開招摽、權利金底價下修及T17和18採價格決標的簽呈中，依據的是2021年3月3日市長室會議，但這個重要會議負責招標的產發局竟然沒有錄音檔，是柯文哲的「公開透明」再次破功，還是根本就做賊心虛不敢錄音錄影？

她大酸，柯文哲不斷跳針稱「把所有會議紀錄包括錄音、錄影全部上網公開」，對於北士科地上權潛在投資者的訪談沒有錄音錄影，柯文哲則辯說，廠商沒有義務參加會議，所以「通常這種訪談不會錄音錄影」，但為什麼市長室會議也沒有錄音？ 難道市長跟公務員也沒有義務參加會議嗎？

簡舒培說，無論是北士科、京華城容積或台智光案，長期以來都有議員在質詢時提出質疑，前2案在2020、2021年柯市府拍板定案時，就有議員抨擊賤租土地、對財團大放送。台智光案則在2015年時就有議員在質詢時提出，如果柯文哲要帶風向怪議員「之前沒有意見」，口口聲聲說忍台智光8年的柯文哲，任內也放任台智光在台北市政府囂張8年。

民進黨議員林延鳳則踢爆，新壽投標T17、T18時資料缺漏，柯市府為趕決標，也為不讓該唯一投標者功虧一簣，令其下次會議限期補正，而標規容許招標機關有這種裁量權，但採購實務卻極為罕見，柯市府恐「從公僕淪為財團的家僕」。

她也說，市府曾經辦理採購業務的基層人員向她透露，通常在一般採購業務開標下，發現資料有漏，會請廠商代表即時說明，或者打電話叫同事立刻送來，若當天無法補正，通常就會被判定資格不符，所以新壽事後限期補正的情況「從沒遇過或聽過」。

林延鳳質疑，縱使標規容許廠商補正，也很可能有違反《採購法》，請檢調或中央採購業務主管機關也應介入釐清。