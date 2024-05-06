一名網友表示，認識一名在台灣10年的美國人，曾針對台灣女生取英文名做調查，發現叫Rebecca的女生通常很兇、叫Jessica或Christine的女生個性都很機車等，尤其是叫Sophia的有90％都很胖，文章掀起討論，一部分人直呼很準，但也有人認為兩者沒有直接關聯性。

原PO近日於臉書社團《匿名公社》指出，認識來台10年教英文的美國人，對方稱有做過台灣女生取英文名統計，發現叫Sophia的有90％都很胖；英文名叫Jennifer的女生90%不溫柔；叫Jessica或Christine的女生個性都很機車；名為Rebecca的女生通常很兇。

貼文引發網友討論，一部分人直呼「真的很準」，紛紛留言「Amber表示：很兇？」、「叫Joann的都很會喝」、「Amber也是很兇的菜市場英文名。」

不過有網友認為，原PO提到的英文名字都是英文名中的菜市場名，不足以當作參考數據，個性兇或機車和英文名字沒有直接關聯性，「這些英文名字就像中文的淑芬、淑惠、美惠等一樣，是菜市場名字。」