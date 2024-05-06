東北季風將在周三報到，氣象專家林得恩提醒，厚衣還不能收，周三到周六（8～11日）清晨，連4天北部、東北部低溫普遍在20度上下，局部地區更低於20度，且這波降溫大部分時間屬於先濕冷、後乾冷型態。

林得恩今天在臉書「林老師氣象站」指出，如果覺得這2、3天的早晚天氣有點涼，氣溫有點下降的話，那麼周三起接下來的3到4天，可能要準備更厚的衣物了。

林得恩表示，今、明兩天受鋒面接近及快速通過影響，迎風面中部以北、東北部及東半部地區有局部短暫陣雨，氣溫因下雨關係，稍稍下降。周三到周六清晨（8～11日）鋒面過後的東北季風增強並南下，北部及東北部地區轉為涼冷天氣，氣溫比起氣候平均值至少再下降3至6度，低溫普遍都在20度上下，局部地區可能更低，在20度以下；其他地區早晚亦涼，體感降溫相當顯著。

林得恩指出，由於水氣逐日減少，這波降溫大部分的時間都是屬於先濕冷、後乾冷型態，也就是周三濕冷、周四至周六清晨轉乾冷。