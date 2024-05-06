中共中央統戰部近期持續高層調整，港媒引述知情者披露，副部長林銳預料擔任具有70年歷史的全國工商聯黨組書記，晉升為正部，或是首位公安系統出身的黨組書記。觀察稱，大陸經濟下行，中央強調著力優化民營經濟發展環境，「刀把子」可為民企保駕護航。

香港星島網6日刊載署名紀曉華的「中國觀察」文章，指中共中央統戰部最近來了一位新的副部長——王瑞軍。53歲的王瑞軍曾在大陸交通部、科技部工作多年，2017年調任廣東省科技廳廳長，後擔任韶關市長、市委書記；2022年升任廣東省委常委、統戰部長，此次重返京城擔任要職。

據知情者披露，中央統戰部還將有高層調整。中央統戰部副部長林銳預料接替徐樂江擔任全國工商聯黨組書記，晉升為正部，並且繼續擔任原職。剛剛滿65歲的徐樂江去年已經安排為全國政協常委。

56歲的林銳是福建閩侯人，中國人民警官大學畢業，長期於家鄉工作，是中央書記處書記、公安部長王小洪的舊部。林銳曾任福建省公安廳網絡安全保衞總隊總隊長、泉州市公安局長、廈門市公安局長，2018年進京任公安部部長助理兼網路安全保衞局長，同年11月擔任公安部副部長。

2022年，林銳突然轉任中央政法委副秘書長，年底擔任中央統戰部副部長，分管新疆、西藏、港澳等業務。

全稱為中華全國工商業聯合會的全國工商聯，是中共領導的人民團體和商會組織，「黨和政府聯繫民營經濟人士的橋梁紐帶」，囊括不少知名港商，何超瓊更擔任副主席。「完善」香港特區選舉制度之後，選舉委員會包括工商聯等5個全國性團體的香港成員。

全國工商聯具有超過70年的歷史，現任主席高雲龍曾任中國光大集團總經理，本身還是全國政協副主席，但實權由身兼中央統戰部副部長的黨組書記掌握。過去幾任工商聯黨組書記，都是黨政官員出身，徐樂江擔任過寶鋼集團董事長、工信部副部長，林銳可能是首位公安系統出身的黨組書記。

文章據此認為，大陸經濟下行，中央強調著力優化民營經濟發展環境，「刀把子」可為民企保駕護航。