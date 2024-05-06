前內政部資訊中心主任施明德，遭檢舉在2009至2011年間，擔任移民署移民資訊組組長期間，承辦移民署入出境資訊系統、外網安全、電腦設備多項採購案，協助廠商綁標、圍標，並收受回扣數百萬，台北地方法院依收賂罪判刑13年6月，幫助詐欺罪判處可易科罰金之刑6月。可上訴。

台北地院斥責施男圖謀不法利潤，藉由職掌移民署移民資訊組規劃辦理採購之便，與特定廠商私相授受，妨礙公平競爭，致移民署建置資訊應用系統諸多使用不便及資訊安全疑慮，影響全民利益，斲傷人民對於移民署之信賴，其行為敗壞官箴。

北院考量施男就幫助詐欺取財、公務員對主管及監督事務圖利、共同洩密、借牌投標、詐術圍標等部分坦承犯行，惟就收受賄賂、隱匿該不法財物等部分則否認之，，判囚13年半及6月。

施明德涉嫌自2009年起至2011年，利用任職移民署移民資訊組期間，承辦移民署入出境資訊系統7項採購案，收受回扣、協助廠商獲取標案，涉嫌圖利、行收賄等不法。