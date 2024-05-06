Behold the power of the SKYRAAAANDY pic.twitter.com/4YHe6XTGlw — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) May 5, 2024

紐約大都會6日在客場遭到坦帕灣光芒橫掃，第3戰本有取勝機會，但他們最信賴的守護神迪亞茲（Edwin Diaz）失手遭光芒逼入延長賽，最後德魯卡（Jonny Deluca）再見三壘打7比6氣走大都會。這是迪亞茲2022年5月至今的首次救援砸鍋（2023年受傷報銷），中斷連續26次救援的個人成績。

迪亞茲9局下登板時領先1分，解決兩人之後與阿羅薩雷納（Randy Arozarena）鬥到兩好三壞，迪亞茲以滑球決勝但橫移幅度不夠，阿羅薩雷納咬中轟成追平陽春炮。

對於大都會而言，此戰更嚴重的問題是捕手納瓦耶茲（Omar Narvaez），他本季30次遭到對方跑者盜壘，居然1次也沒抓到過，甚至被懷疑是有傷在身。光芒菜鳥卡巴耶羅（José Caballero）今年狀況不佳，盜壘老是被抓到，這場他4次盜壘全數成功，其中兩次是盜三壘得逞。大都會中途更換捕手尼多（Tomás Nido）也沒用，尼多雖有抓到1人卻被盜了4個壘包，納瓦耶茲賽後表示他也不知道為什麼會這樣。

阿隆索（Pete Alonso）此戰5打數掛零，還在滿壘時敲出雙殺打，同樣遭到大都會球迷批評，打擊率跌到0.206。阿隆索本季結束後將成為自由球員，今年2050萬美元年薪（新台幣6.6億）尚未續約，這有可能是他效力大都會最後一季。