財富管理專家表示，00937B自上市以來持續受投資人青睞的因素在於其產品設計符合投資人多項需求，因此以規模與受益人數的增長狀況來看，00937B今年來規模增加近940.2億元，整體規模來到1210.2億元，受益人數也增加15萬人，來到近25.8萬人，增加的數據雙雙居整體債券ETF之冠，人氣最旺。從產品設計來看，00937B的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，資產品質無虞，且從源頭提升配息能力，而長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下，亦有資本利得空間可期。

財富管理專家進一步指出，在收益分配機制方面，00937B採取月配機制，提供投資人打造月月領息的管道，加上00937B亦具有收益平準金，能發揮穩定配息的作用。觀察00937B掛牌以來已三次配息，並即將進行第四次配息，且連續四次的每股配發金額都維持0.084元，可見其配息政策訴求穩定，也讓投資人免於面對配息忽高忽低的狀況。

群益投信也在公告中提醒，因市場參與熱烈，請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性。有買進計畫的投資人，務必審慎評估價格之合理性，而目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。