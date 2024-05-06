越南有意採購南韓K9「雷霆」（Thunder）自走榴彈砲

就在越南尋求將武器多元化，不再偏重向俄羅斯軍購之際，河內表現出對韓國耐用的K9自走砲很感興趣。

然而，《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，分析人士說，越南有意採購K9，可能會引發北京擔憂，因為這顯示，河內「願意裝備美國盟友能對抗中國的戰力」。

南韓國防部說，越南國防部副部長黃春戰4月23日和國防部副部長金善浩在河內會面，同意「進一步加強如國防工業，還有後勤物流等種種領域的務實合作」。而黃春戰說，河內對南韓武器系統有「高度評價」，並表示有意與首爾合作，以採購K9「雷霆」（Thunder）自走榴彈砲。此外，越南砲兵司令阮鴻峰在4月25日與金善浩的另一次會面中說，河內希望能「迅速引進」K9。

事實上，據南韓國防部說，去年阮鴻峰訪韓期間，親自證實了K9具有高水準。他說，要是K9引進越南，可能部署到第204砲兵旅」。而越南國防部長潘文江和其他代表去年3月訪韓期間，曾觀看了K9展示戰力。