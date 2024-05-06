據央視引述大陸國家移民管理局通報，今年「五一」假期全國邊檢機關共保障846.6萬人次中外人員出入境，較去年「五一」同期增長35.1％，單日出入境通關最高峰出現在5月3日，達180.1萬人次。

其中，大陸居民出入境476.8萬人次，較去年同期增長38％；港澳台居民出入境291.9萬人次，較去年同期增長20.8％；外國人出入境77.9萬人次，較去年同期增長98.7％。

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