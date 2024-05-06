據央視引述大陸國家移民管理局通報，今年「五一」假期全國邊檢機關共保障846.6萬人次中外人員出入境，較去年「五一」同期增長35.1％，單日出入境通關最高峰出現在5月3日，達180.1萬人次。
其中，大陸居民出入境476.8萬人次，較去年同期增長38％；港澳台居民出入境291.9萬人次，較去年同期增長20.8％；外國人出入境77.9萬人次，較去年同期增長98.7％。
據央視引述大陸國家移民管理局通報，今年「五一」假期全國邊檢機關共保障846.6萬人次中外人員出入境，較去年「五一」同期增長35.1％，單日出入境通關最高峰出現在5月3日，達180.1萬人次。
其中，大陸居民出入境476.8萬人次，較去年同期增長38％；港澳台居民出入境291.9萬人次，較去年同期增長20.8％；外國人出入境77.9萬人次，較去年同期增長98.7％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。