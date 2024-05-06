中國最近的出口激增令美國和歐洲的商界領袖和政界人士感到震驚，許多人認為，之所以出現這種現象，原因在於中國對製造業的巨額補貼和過剩的工業產能。《華爾街日報》6日分析，還有另一個因素在發揮作用：中國的人民幣匯率和通貨膨脹——或者說通膨的缺失。

根據中國與主要貿易夥伴的通膨差異進行調整的人民幣實際有效匯率，目前回到了2014年的水平，結束了十年來的穩步升值。

分析稱，人民幣實際匯率的下跌正以損害其他出口國的利益為代價，推動中國產品在海外的銷售。這也給其他經濟體及其貨幣帶來了額外壓力，尤其是在亞洲，這些經濟體同時也感受到了美元走強帶來的壓力。

對於過去曾因人民幣問題與中國有過摩擦的美國來說，經通膨調整後的人民幣匯率下滑意味著中國製造的商品比以前更加便宜，這一趨勢已反映在疲軟的進口價格上。這使得中國產品對美國消費者極具吸引力，從而削弱了美國官員主張的減少對中國依賴的目標。

「使用中國供應鏈的動機依然很強，」美國外交關係委員會(Council on Foreign Relations)高級研究員Brad Setser說。「在這樣的人民幣匯率下，中國的競爭力強到令人難以置信。」

分析稱，根據由央行組成的國際組織國際清算銀行(Bank for International Settlements)的數據，人民幣兌一籃子主要貿易夥伴貨幣匯率，已較2022年3月創下的近期高點下跌了6％。這一下跌反映出，在中國艱難應對長期房地產危機和消費支出低迷的情況下，中國經濟增長乏力。

人民幣實際有效匯率在同一時期下跌了14％。人民幣實際有效匯率不僅考慮中國主要貿易夥伴貨幣的變動，還根據中國與這些國家的通膨差異進行調整。中國正瀕臨通貨緊縮，大多數經濟學家認為這是一件壞事，因為通縮會抑制消費，使債務更加難以承受。但通縮也有隱形紅利，它可以提高中國出口商品在國際市場上的競爭力，尤其是在美國和其他國家通膨升高的時候。

目前中國名義匯率和實際匯率之間的差距，是自1994年國際清算銀行開始編制該數據以來最大。自2022年初以來，美元的實際匯率已經上升了6％。

國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF)亞太部主任斯里尼瓦桑(Krishna Srinivasan)表示，人民幣的實際貶值 「顯然有助於提高中國的出口」。

中國2月份出口量較2022年3月份增長約10％。荷蘭經濟政策分析局(CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 簡稱CPB)的數據顯示，同期世界出口量僅增長1.4％。

外國官員擔心21世紀之初發生過的中國衝擊會重演，當時中國的市場化改革和加入世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)推動了出口繁榮，這對消費者來說是件好事，但卻嚴重衝擊了美國和其他國家與中國存在競爭關係的行業。

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)在4月份警告中國稱，在政府引導的投資推動下，中國不斷膨脹的製造業產能威脅到了其他地方的就業機會。中國譴責這種批評是保護主義的煙霧彈。

分析稱，中國的出口增長在很大程度上是以犧牲亞洲鄰國的利益為代價的，許多鄰國在電子產品、鋼鐵、基礎半導體和家具等產品方面與中國存在直接競爭關係。

CPB的數據顯示，在中國出口量增長10％的這兩年裡，亞洲新興市場出口量下降了近2％。就連日本也難以倖免，儘管日圓大幅貶值，但日本出口量下滑，部分原因是中國在汽車領域的影響力日益增長。

分析稱，這預示著未來增長疲軟，並會推低這些國家的貨幣兌美元匯率，加劇美元走強給整個亞洲帶來的貶值壓力。自今年年初以來，韓圓兌美元下跌5％，馬來西亞林吉特下跌3％，越南盾下跌4.5％。

印尼央行在4月份出人意料地提高了利率，理由是印尼盾疲軟和通膨再度抬頭的風險。日本政府已經動用了數百億美元的外匯儲備來捍衛不斷下挫的日圓。

分析稱，由於人民幣的競爭力很大程度上是通過通膨差異來實現的，這使得外國扭轉人民幣貶值局面的行動變得複雜化。2019年，時任總統川普領導下的美國給中國貼上匯率操縱國的標籤，要求中國官員停止干預外匯市場，讓人民幣升值。

但現在，許多分析人士表示，中國官員的行動不是要削弱人民幣，而是要支撐人民幣，或者至少確保人民幣貶值是漸進和可控的。中國官員擔心大幅貶值會引發資本外逃，並推高石油等主要進口產品的成本。

分析稱，這意味著再次呼籲中國政府放鬆對匯率的控制很可能會導致人民幣更加疲軟，並對其他國家的出口和貨幣造成更大壓力。滙豐(HSBC)首席亞洲經濟學家范力民(Frederic Neumann)說：「全世界與中國競爭將面臨更大的挑戰。」

分析建議，要扭轉人民幣實際貶值的趨勢，可以通過提高中國的通膨來實現，但這很可能需要更積極的財政刺激措施，而中國政府一直不願採取這種措施，部分原因是擔心會增加巨額債務。美國和其他國家用以降低通膨的激進措施，如提高利率，也可能有所幫助，但短期內會進一步加大人民幣對其他貨幣的貶值壓力。

康乃爾大學(Cornell University)經濟學和貿易政策教授普拉薩德(Eswar Prasad)說：「就目前而言，北京和華盛頓可能立場一致，都希望人民幣兌美元匯率不要下跌得太厲害。」