藥華藥4月在罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg)的美國銷售持續加溫帶動，營收衝上6.7億元，月增19.6%，年增97.81%。

除了美國市場的穩定成長外，Ropeg在日本市場亦有快速成長的趨勢，預期今年6月起日本病患可自行注射Ropeg，一次更可拿取3個月的份量，因Ropeg已納入健保給付，如此可降低病患自付金額，非常有助於提升病人數及拓展市場，日本團隊樂觀看待今年營運。

藥華藥Ropeg已取得歐美、韓國、日本、台灣等多國真性紅血球增多症(PV)藥證，全球銷售持續擴展。今年Ropeg預計取得中國、馬來西亞及新加坡的PV藥證，一切順利推進中。同時，藥華藥已向巴西及哥倫比亞提出藥證申請。為供應給有醫療迫切需求的自費病人使用，公司已用專案進口的方式出貨至哥倫比亞。

另外，藥華藥積極擴大Ropeg的新適應症，為公司長線營運持續提供成長動能。Ropeg的第二適應症原發性血小板過多症(ET)的頂線結果預計最快今年底公布。ET病人數與PV相當，且現有治療選項更有限，Ropeg取得ET藥證後預期市場將倍增，成為公司營運增長的重要引擎之一。