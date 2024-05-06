Energy睽違22年再度合體，掀起許多粉絲的回憶殺。昨（5）日Energy在台北信義香堤大道舉辦唯一限定簽唱會，不少歌迷包遊覽車北上，甚至攜家帶眷力挺偶像。結果人數太多，一路簽名簽到凌晨三點才結束，讓成員坤達的老婆柯佳嬿直接上網尋夫。至於書偉新婚妻子謝京穎也到場力挺，但當她衝上台時，書偉一開始並沒有認出老婆。

Energy的簽唱會吸引超過5000名粉絲到場，因為承諾一定會簽完，於是一路從下午4點簽到凌晨3點才將人潮消耗完。將近11小時的簽唱會，連柯佳嬿都忍不住到Energy官方IG 留言「簽完了嗎？」事後，她也有感而發寫下：「忘記了多少東西，還保留了多少自己呢？今天大家好像一起穿越到二十年前，屬於華語樂壇的那個年代，人生旅途裡，能以這樣的形式與自己的青春再相見，我覺得很美！」

柯佳嬿到Energy官方IG 留言「簽完了嗎？」。（圖／Energy IG）

事後柯佳嬿也有感而發發文。（圖／柯佳嬿IG）

此外，謝京穎也在限動發文表示，自己收工後有到現場力挺，並透露這是第一次參加男團簽唱會。「即將邁入第11小時，EG真的很有能量！」但隨後朋友給了她一張專輯讓她上台簽名，書偉卻可能是太忙太累，竟當下沒認出老婆，「好搞笑的是先生居然沒認出我」，讓謝京穎又氣又好笑。另外成員阿弟的老婆Mei，也帶著兒女到場支持，只是看到現場排隊人潮之多，讓她忍不住驚呼：「這個簽完要到半夜了吧！」