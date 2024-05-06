標普全球6日公布，香港4月採購經理指數（PMI）經季節調整後，由3月的50.9降至50.6，反映營商環境儘管連續兩個月好轉，惟改善幅度較上月減慢，整體也不算明顯。分析指，包括新訂單指數下滑在內，一些先行指標都提示業務前景或有疲態，看似支撐近期增長的基礎並不牢固。

綜合港媒報導，標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，最新4月PMI數據顯示，在經營活動增長的支持下，營商環境於第2季伊始連續兩個月改善，但一些先行指標，包括新訂單指數下滑在內，都提示業務前景或有疲態，看似支撐近期增長的基礎並不牢固。

Pan續指，不管本土市場還是出口外銷，新增訂單緊縮，多少因港元幣值走強，影響了私營企業的競事力所致。不過，港元走強確實緩和了私營企業的價格壓力。綜合而言，最新數據顯示企業依然看淡前景，但整體悲觀情緒於踏入第2季降溫，這是積極的一面。

數據顯示，新增業務雖略減，但為消化現有訂單，企業繼續擴產。此外，業者月內再度增聘人手，但因對經營前景悲觀，所以進一步縮減採購。企業的採購價格3年半以來首次下跌，降低了整體投入成本的通脹幅度。至於產出的銷售價格，其漲幅亦見放緩。

調查指，企業的經營活動自3個月以來首次回復輕微增長，至於企業4月新增的訂單量較上月減少，走勢與產出增長背馳，惟跌幅不大。受訪公司表示，戰爭加劇，經濟低迷，這些因素影響了訂單數量。就出口外銷以及來自中國大陸的訂單而言，兩者分別下滑至16個月及3個月最低。

隨著新增訂單減少，私營企業在4月連續第8個月縮減採購活動，庫存累積幅度已回落至3個月最低。而港元走強，企業採購投入品的價格也自2020年10月首次下降。為應對整體投入成本上漲，企業調高產出的銷售價格，惟有關升幅也同樣回落。

報導指，踏入第2季，私營企業對經營前景維持看淡，當中以批發及零售業最為悲觀。企業憂慮，戰爭加劇和經濟低迷將影響銷情，但相對於長期平均值，則4月份仍較溫和。