37歲澳洲昆士蘭州議員勞佳（Brittany Lauga）4日發文表示，她4月27日星期六晚間外出時遭到下藥、性侵，赴醫院檢查時確實驗出藥物，後續也有多名女子聯繫她，向她說明同晚遭到下藥攻擊。勞佳的指控引發澳洲社會高度關注，澳洲警方證實正在調查這起性侵案。
綜合英國廣播公司（BBC）、澳洲廣播公司（ABC）報導，昆士蘭州議員勞佳4日在Instagram發文，稱4月27日晚間在自己的選區耶蓬（Yeppoon）外出後遭到下藥、性侵，她隔天凌晨前往警局報案，並在醫院驗傷，證實體內驗出藥物，她強調沒有使用藥物，該藥物「嚴重」影響她。
勞佳指出，後續也有多名女子聯繫她，傾訴當晚也被下藥、經歷同樣遭遇。
她在貼文中強調這種情形不OK，民眾應該要能享受社交生活，而不必擔憂遭到下藥或攻擊，她也警告這類不幸事件可能發生在任何人身上。
昆士蘭警察局（Queensland Police Service）證實，正在調查耶蓬的一起性侵案件，不過目前尚未接獲其他受害者報案。
勞佳的指控引起澳洲社會關注，昆士蘭州住房部長絲坎隆（Meaghan Scanlon）形容這些指控「令人震驚、可怕」。
澳洲近幾周來發生一連串性別暴力事件，4月一名男子在雪梨一家商場揮刀行刺，釀成6人死亡，當中5名死者為女性，後續警方稱，兇嫌顯然鎖定攻擊女性。
今年以來，澳洲平均每4天就有一名女性遇害。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。