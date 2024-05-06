37歲澳洲昆士蘭州議員勞佳（Brittany Lauga）4日發文表示，她4月27日星期六晚間外出時遭到下藥、性侵，赴醫院檢查時確實驗出藥物，後續也有多名女子聯繫她，向她說明同晚遭到下藥攻擊。勞佳的指控引發澳洲社會高度關注，澳洲警方證實正在調查這起性侵案。

37歲澳洲昆士蘭州議員勞佳（Brittany Lauga）表示，她4月27日星期六晚間外出時遭到下藥、性侵。

綜合英國廣播公司（BBC）、澳洲廣播公司（ABC）報導，昆士蘭州議員勞佳4日在Instagram發文，稱4月27日晚間在自己的選區耶蓬（Yeppoon）外出後遭到下藥、性侵，她隔天凌晨前往警局報案，並在醫院驗傷，證實體內驗出藥物，她強調沒有使用藥物，該藥物「嚴重」影響她。

勞佳指出，後續也有多名女子聯繫她，傾訴當晚也被下藥、經歷同樣遭遇。

她在貼文中強調這種情形不OK，民眾應該要能享受社交生活，而不必擔憂遭到下藥或攻擊，她也警告這類不幸事件可能發生在任何人身上。

Police are tonight investigating after a Queensland Labor MP reported being drugged and sexually assaulted last weekend.



Brittany Lauga issued a statement this morning with the shocking revelation, saying it may have also happened to other women. #9News@JoshBavas pic.twitter.com/MfWAf9nGqi — 9News Queensland (@9NewsQueensland) May 4, 2024

昆士蘭警察局（Queensland Police Service）證實，正在調查耶蓬的一起性侵案件，不過目前尚未接獲其他受害者報案。

勞佳的指控引起澳洲社會關注，昆士蘭州住房部長絲坎隆（Meaghan Scanlon）形容這些指控「令人震驚、可怕」。

澳洲近幾周來發生一連串性別暴力事件，4月一名男子在雪梨一家商場揮刀行刺，釀成6人死亡，當中5名死者為女性，後續警方稱，兇嫌顯然鎖定攻擊女性。

今年以來，澳洲平均每4天就有一名女性遇害。

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