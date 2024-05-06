種瓜得瓜，那種植餐具會得什麼呢？杜拜一間新創公司日前推出環保的「可種植餐具」。以麥稈製成，能夠重複清洗使用長達5年，5年壽命一到，除了能種進土裡達到完全生物降解外，還能長出植物達成永續循環。

隨著阿聯酋宣布於 2024 年 1 月 1 日禁止使用一次性塑膠後，來自杜拜的新創公司Bloomspoon研發出的餐具十分別出心裁，這些創新餐具由麥稈製成，並且在餐具的內部尖端放有種子。「可種植餐具」業者卡塔表示，將整支餐具插進潮濕的土壤，然後澆水、曬太陽，約莫10到20天後，餐具就會發芽，繁衍出新生命。

卡塔說：「這不僅僅是回收概念，而是要重複利用所有東西。」特別的是，「可種植餐具」的使用期限長達5年，於是卡塔將眼光看向提供外送和外帶服務的餐廳及咖啡館，消費者也能夠選擇持續使用這些餐具，或把餐具埋進土裡，賦予他們二次生命。

柑橘、茄子、辣椒、羅勒、薄荷，每一支餐具就像驚喜包一樣，可能種出不同的植物。卡塔認為，可種植餐具除了是一種生態意識的選擇之外，更有讓一般民眾可以簡單實行永續的功能，未來各國陸續推動減塑政策，民眾在生活中如何替代塑膠製品會是一大重點。