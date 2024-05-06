高雄市愛河流域今天傳出有民眾溺水身亡，民眾於上午10點多經過河東路與大同路口愛河畔時，發現有男子於河面漂浮，嚇壞趕緊向警方報案，警消到場救援時男子已明顯身亡。
據了解，該男子年約60歲，身上沒有出現外傷，警方研判沒有外力介入痕跡，也沒有在愛河沿線發現男子遺留物品，因身上帶有證件，已聯繫家屬到場，並依規定報請相驗。
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