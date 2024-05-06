雲品表示，此次正式擴大事業版圖至公標案範圍，以集團角度用點、線、面三維度串連台北、宜蘭、花蓮、台東據點，用文化創意、永續循環、尊重在地等三大角度規畫園區營運、餐飲管理與招商規畫，瞄準國際觀光客與國旅客群，體驗更深入的台東在地旅遊。

位於台東女中對面的「台東市北町日式建築宿舍群」建於日治時期1940年，2007年公告登錄為歷史建築，是全台少數保留完整的日式建築宿舍群，也是日治末期台東街都市規畫的重要空間脈絡。2017年獲文化部再造歷史現場補助計畫、耗資2億修復10棟13戶，於2020年完工。

鄰近鐵花村音樂聚落的「機關車庫」由台東拓植會社於日治時代建置，為東台灣三大機關車庫中僅存的木構造機關車庫，2001年台東舊站廢站後被登錄為歷史建築。台東縣府歷時5年進行歷史考察與研究，2021年斥資逾1400萬元進行修繕，並透過公開招租委外經營。

雲品為發展多角化營運事業，2023年12月參與台東縣政府公開招租的「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」管理標租案，經決標與議約程序後，5月與台東縣政府文化處與交通及觀光發展處，分別簽署標租管理營運合約。

雲品表示，將透過包裝與重新定位規畫，於「台東市北町日式建築宿舍群」提供全新獨特的高檔旅宿與餐飲服務，「機關車庫」則規畫提供餐飲服務事業，兩者均預期於今年底試營運，並串連在地創生業者，活化台東舊站、舊街區空間，一同深化發展台東觀光發展。

雲品總經理丁原偉表示，集團看好台灣觀光發展，將投入台東縣府公開招租的「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」2處案場營運，除能為雲品帶來更豐富的多角化營運成果，也讓雲品新增館外第13、14處委託經營據點。

丁原偉指出，雲品將母集團等關係企業資源，將台北、烏來、礁溪、漢本、DAKA、花蓮米崙、台東紅葉谷等據點，以Vantel露營車、鐵道、航空等方式將點串連成線，再把線圍成面，促成北宜花東的深度旅遊，迎接未來國際觀光客及喜歡深度旅遊的國旅客。