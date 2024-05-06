腸病毒疫情持續升溫，全台不少托嬰中心、幼兒園都因此停課，其中台中市的幼兒園為腸病毒重災區，開學至今光是幼兒園就有53班停課，新北市中和區也有35班停課，總計為88個班級需停課一周，台中市衛生局也提醒，孩童若有嗜睡、意識不清、肌躍型抽搐、持續嘔吐、活動力降低、肢體麻痺無力、呼吸急促、心跳加快等8症狀需盡快就醫。

據《TVBS新聞網》報導，開學至今，已有不少學校受腸病毒影響而停課，全台縣市中以台中市最嚴重，台中教育局指出，這周就有17班幼兒園停課，這學期至今已累計53班幼兒園停課。

此外，新北市中和區也因腸病毒流行，不少幼兒園停課，截至4月26日為止，中和區幼兒園及托嬰中心也有35班停課。

台中巿衛生局長曾梓展提醒，5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，若有嗜睡、意識不清、肌躍型抽搐、持續嘔吐、活動力降低、肢體麻痺無力、呼吸急促、心跳加快等8症狀是腸病毒重症前兆，需盡快送醫治療。