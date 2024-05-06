全台最大地方創生影像競賽「青春還鄉」第三屆4月25日正式開跑！為了協助全台各地的青年地方創生工作者擴大影響力、提供影像創作者一個發揮的舞台，新北市政府首創「青春還鄉：地方創生微電影競賽」，去（112）年共有 80 件作品投稿，內容網羅了全台從南到北及離島地區的地創故事，因此今年更擴大舉辦，共有基北北桃、中市、竹縣 6 地方政府共同合辦。六縣市代表於25日齊聚新北市政府，為活動宣告徵件開跑，期待透過更多影像紀錄讓更多人看見地方創生的美好。

全台最大地方創生影像競賽「青春還鄉」第三屆活動競賽，由全台六縣市政府代表齊聚為(圖/新北市政府青年局提供)

新北市副市長劉和然表示，新北市從首屆「青春還鄉」就開始支持本活動，因此很開心看到有越來越多民眾藉由本競賽，認識台灣各地青年返鄉、復興地方的創生故事。尤其新北市有許多依山傍海的行政區，近年來由於許多青年自願返鄉投入當地振興，在三峽、金山、坪林、三芝等地區都可以逐漸看到地方創生的成果。而「青春還鄉－地方創生微電影競賽」活動也成為「影像版的台灣地方創生年會」，社會迴響極佳。新北市去年促成基北北桃共同主辦，今年非常歡迎新竹縣及台中市共同加入，未來也希望有更多縣市參與，「讓地方創生跨越城鄉」，各縣市跨區域共同關心推動地方創生。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，去年舉辦第二屆活動徵件成果豐碩，33 部入選影片題材遍及全台，包含蘭嶼、澎湖、屏東、南投部落都有影片參賽得獎。創設「校園新秀獎」也讓學生參賽比例增加至 3 成，同時也開啟了得獎學生對影像創作的興趣。因此今年第三屆活動，也有更多縣市政府盛情參與，包含基北北桃、新竹縣及台中市共六縣市攜手合辦，希望啟發更多青年影像創作者及地方創生工作者，發揮更多社會公益影響力。

今天出席的基隆市產業發展處副處長鄭永陽指出，基隆市有山、海、港及悠遠人文歷史，具備獨特的港灣城市 DNA，今年也以「基隆地創，攜手共創」主題培育創生團隊，希望透過參與競賽，讓更多人認識基隆創生；台北市產業發展局科長呂丘鴻表示，台北市擁有多元文化及豐沛人才，去年貳獎作品《台北桃花源記》，拍攝「八仙六代園」的王宣智夫婦，守護台北關渡的最後一塊稻田，帶動後來許多民眾及企業去關心及參與。期待今年能有更多台北題材參賽，讓民眾看見台北市的多樣風貌；桃園市青年事務局副局長涂淳惠指出，桃園推動「青年投入永續發展行動計畫」已邁入第 7 年，去年得到校園新秀獎第一名的「慢飛超人布藝young」就是桃園的永續青年團隊，期待今年有更多桃園「里海共生」和「原鄉創生」的團隊和精彩故事被看見。

今年首度參加的新竹縣政府行政處副處長高佩菁表示，新竹縣為客家大縣，也融合了閩南與原住民的多元特色，以「青年培力、客庄創生、歷史再造、鄉鎮創生」為創生主軸。期待今年新竹的創生風貌也能被參賽團隊取材拍攝，讓竹塹青年的創生努力在競賽舞台上展現，看見新竹的精彩。

同樣也是首度參與的台中市政府新聞局委由臺中市影視發展基金會執行長林盈志表示，台中致力成為「國際影視友善之都」，推動影視協拍、人才培育及產業投資等，希望在地及外地的影視人才到台中，拍出台中「山海地屯」的創生風貌。

新北市政府首創「青春還鄉-地方創生微電影競賽」，擴大全台各地的青年地方創生工作者(圖/新北市政府青年局提供)

「青春還鄉－2024地方創生微電影競賽」活動自即日起開始徵件，提供友善的「先審後拍」評選機制，企劃書入選後，會提供剪輯及拍攝相關工作坊以及提供團隊諮詢之相關輔導，歡迎對台灣各地方創生、返鄉創業有興趣的朋友們，一起來用影片記錄台灣在地創生的能量與溫度。

【青春還鄉－2024地方創生微電影競賽 時程】/(新北市政府青年局提供)

【青春還鄉－2024地方創生微電影競賽 時程】

報名時間：自 4 月 25 日起開放報名，企劃書繳交截止日為 7 月 1 日止。

公布初選名單： 7 月 23 日（入選並繳交拍攝作品即獲獎金新台幣5000元）

入選影片拍攝截止日：10 月 1 日。

頒獎典禮：預計10月底。

巡迴影展：11月。

獎項：首獎獲新台幣 10 萬元、貳獎獲新台幣 5 萬元、參獎獲新台幣 2 萬元；優選獎及校園新秀獎獲新台幣 5,000 元。

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