國民黨立委徐巧芯昨日前爆料，指外交部與捷克政府簽訂一筆高達1000萬美元合約，要援助仍在戰火中的烏克蘭醫療器材，卻指定供應商質疑密約圖利廠商。外交部重砲反擊是「憑空捏造」，今天行政院長陳建仁也批評，徐巧芯的指控傷害我國國際外交。

徐巧芯於上周五於立院質詢時，針對外交部援烏案與外交部長吳釗燮激烈交鋒，昨晚再以「我們政府很有錢」為題發文，質疑政府援烏專案列有1億美金，但都透過捷克、立陶宛、波蘭等第三方國家轉手，難以追蹤經費流向，其中捷克花費300至400萬美金採購醫療器材，質疑「哪些廠商能夠得標吃到肥肉？」

徐巧芯指控，引發外交部不滿指徐「憑空捏造」，台灣基進也控徐是洩漏外交機密，恐加深台灣與民主國家外交壓力。對此，行政院長陳建仁今天南下高雄視察「國立原住民族博物館園區預定地」時，針對徐巧芯指控說，造成我國國際外交、捍衛主權很大傷害。

陳建仁表示，針對徐巧芯指控，外交部已清楚對外說明，指台灣的外交處境艱難，一定要對外交事務做比較好的維護，避免惡意第三方來干擾，相關外交機密文件都有送到立院備查，尤其是徐巧芯為國防委員都可以調閱，若有需要都會請部會加以說明。

陳建仁批評，徐巧芯竟然公開機密文件，還捏造不實消息，對我國國際外交、捍衛主權造成很大傷害「是不應該的行為」，很遺憾徐巧芯這樣的行為，有害我國外交推動。