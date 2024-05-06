劍麟因大陸子公司盈餘轉增資產生遞延所得稅迴轉利益1.27億元，貢獻每股盈餘1.67元，帶動第1季稅後淨利達2.65億元，年增180％。本業部分，單季營業利益1.47億元，優於去年同期1.15億元，整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆分別較去年同期24％、10％、8％，攀升至25％、12％、21％。
董事會決議發行三年期國內第三次無擔保轉換公司債，上限3億元，並決議辦理現增，上限380萬股、暫定每股70~140元。資金將用於償還銀行借款、健全財務結構以及充實營運資金所用。
劍麟(2228)第1季每股盈餘3.49元，獲利創下掛牌以來新高，帶動股價今天攻抵漲停。第2季營運審慎樂觀，看好平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確，有助於持續擴大客戶下單動能。
劍麟因大陸子公司盈餘轉增資產生遞延所得稅迴轉利益1.27億元，貢獻每股盈餘1.67元，帶動第1季稅後淨利達2.65億元，年增180％。本業部分，單季營業利益1.47億元，優於去年同期1.15億元，整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆分別較去年同期24％、10％、8％，攀升至25％、12％、21％。
董事會決議發行三年期國內第三次無擔保轉換公司債，上限3億元，並決議辦理現增，上限380萬股、暫定每股70~140元。資金將用於償還銀行借款、健全財務結構以及充實營運資金所用。
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