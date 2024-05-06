劍麟因大陸子公司盈餘轉增資產生遞延所得稅迴轉利益1.27億元，貢獻每股盈餘1.67元，帶動第1季稅後淨利達2.65億元，年增180％。本業部分，單季營業利益1.47億元，優於去年同期1.15億元，整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆分別較去年同期24％、10％、8％，攀升至25％、12％、21％。

董事會決議發行三年期國內第三次無擔保轉換公司債，上限3億元，並決議辦理現增，上限380萬股、暫定每股70~140元。資金將用於償還銀行借款、健全財務結構以及充實營運資金所用。

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