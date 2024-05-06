韓國藝人具俊曄4日晚間舉辦個人專場秀，小S全家包括S媽、老公許雅鈞及女兒許曦文、許韶恩皆到場支持，小S還上台展現撩人舞姿，為演出掀起一波高潮。至於老婆大S則是送花籃祝賀，上頭寫著：「준준사랑해（俊俊我愛你）」，閃瞎眾人。如今微博流出活動結束後，大S依偎在老公身旁的照片，看得出夫妻感情甜蜜，而大S連眉毛都沒畫的素顏，膚質更好到令人羨慕。

具俊曄當天帶來足足90分鐘演出，包括酷龍經典歌曲《Bing Bing Bing》及韓國女團BLACKPINK成員JISOO單曲《FLOWER》，都在演出歌單內，而他一開場就用中文跟粉絲打招呼，作風相當親民。活動結束後，一張疑似大S的照片在網路瘋傳，只見她與具俊曄甜蜜合照，對著鏡頭露出燦爛微笑，還比出讚的手勢，好心情全寫在臉上。

從照片中，看出大S僅塗上口紅，沒有精緻妝容；不過零瑕疵的白嫩肌膚仍舊搶盡目光，看不出來已經47歲，不少人留言說：「這種狀態已經很好了」、「連眉毛都没畫，塗個口红就出門，照樣美」、「果然是美容大王。」。只是也免不了有酸民嘲諷：「怎麼會笑起來像在哭」、「明明是大媽了」。

大S身穿的白色條紋長袖，被發現10年前早就穿過。（圖／微博）

儘管評論不一，但大S當天穿的白色條紋長袖，倒是被人發現亮點，原來她10年前就穿過同一件上衣，甚至網友推測是不是汪小菲當時買來送她的。而眼見她一件衣服穿10年，讓網友難以想像大S節省的程度，紛紛向具俊曄喊話：「這次演出如此成功，可以给大S多增添幾件衣服啦」。