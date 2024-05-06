根據比亞迪披露的4月產銷快報顯示，該公司4月新能源汽車銷量31.32萬輛，去年同期銷量為21.03萬輛，年增長49％。比亞迪海外銷量依舊十分亮眼，4月海外銷量為4.1萬輛，年增長176.6％，全年累計達到13.89萬輛。

澎湃新聞報導，就全年來看，今年1至4月，比亞迪累計銷量為93.95萬輛，年增長23.24％。今年3月份，比亞迪銷量為30.24 萬輛，表現平穩。

據比亞迪日前剛披露的第一季財報，比亞迪在2024年第一季實現營業收入1249.4億元（人民幣，下同），年增長3.97％；淨利潤45.69億元，年增長10.62％。銷量方面，比亞迪第一季累計銷售新能源汽車62.6萬輛，年增長13.4％。

報導指出，進入2024年以來，比亞迪已經成為車市價格戰的最大推手。2024年春節結束後，比亞迪的主力車型漢、唐、秦、元等全數推出低價版本，降幅普遍達數萬元。主力車型大幅度降價並未對比亞迪的利潤造成明顯影響。財報顯示，比亞迪第一季毛利率仍高達21.9％，年增長4個百分點。

海通證券在研報中指出，考慮到經濟型車主對補貼的敏感度高，判斷比亞迪將受益於以舊換新政策的推動，加上出海和高端化推進，預計公司2024年新車銷量約378萬台，年增長25％。