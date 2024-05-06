台鐵研擬調漲票價，儘管交通部擱置交由下屆執政團隊處理，但立委們仍不滿意，認為東部處在交通弱勢，上月又遇到0403花蓮大地震，貿然調整票價對花東民眾是雪上加霜，通過臨時提案在東部災區完全復原前，凍漲東部列線之票價。

台鐵依據立法院核准的鐵路運價率公式以及合理報酬率3％至5％，初步試算出3種方案，基本費率分別為每人每公里1.98元、2.05元、2.11元，漲幅依序為35.62％、40.41％、44.52％。若採行報酬率3％方案，北高自強號票價843元可漲到1144元。

立法院交通委員會今邀請交通部及台鐵，針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為進行專題報告。交通部政務次長胡湘麟受訪時表示，台鐵票價29年沒有調整，交通部日前曾討論過，但台鐵提出的相關分析並不完整，還需要營運基本條件、外在社會經濟、運輸市場供需變化等，要求台鐵就整體情況再做研析。

胡湘麟說，這幾天媒體報導的幾個方案，是過去討論，而非現在在執行的方案，預計下半年會提出，屆時比較清楚是什麼內容。

國民黨立委黃建賓則指出，東部地區處於交通弱勢，大多仰賴鐵路運輸，在很多問題解決之前，交通部貿然調漲票價對東部太不公平。

民眾黨立委林國成也認為，0403花蓮大地震後，交通部一方面對花東提供振興方案，一方面又要調整票價，政策太矛盾。

交通委員會最終通過黃建賓的臨時提案，在東部災區完全復原之前，凍漲台鐵東部列線之票價，避免帶給東部民眾及外縣市觀光客衝擊。