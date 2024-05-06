麥當勞WcDonald’s「幻の麥當勞」宇宙延攬曾與DC Comics漫畫公司合作的動漫插畫師Acky Bright，打造限定款包裝。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

台灣麥當勞5日更新臉書大頭貼，將「McDonald’s」招牌Logo變成「WcDonald’s」，瞬間吸引不少網友推測是要與跟動漫合作，麥當勞今（6日）公佈解答，今年決定攜手動漫圈最強卡司，帶領WcDonald’s「幻の麥當勞」走進現實，台灣自5月8日至6月4日（或售完為止） 「幻の醬」蒜香酸辣醬正式降臨，「辣味鷄塊」同步回歸，搭配WcDonald’s「幻の麥當勞」餐點包裝，感受異世界氛圍。

由於避免侵權，不少動漫會將麥當勞LOGO翻轉為WcDonald’s，業者便搭上這有趣巧思玩哏，此次WcDonald’s「幻の麥當勞」宇宙延攬動漫圈最強夥伴跨界合作，包括曾與DC Comics漫畫公司合作的動漫插畫師Acky Bright，以風格大膽強烈的黑白線條及細膩筆觸，操刀堪稱「收藏品」等級的限定款包裝，包括幻の醬包裝、鷄塊盒、薯條盒、紙袋及中杯冷飲杯，為消費者帶來視覺與味覺的雙重饗宴。

「幻の醬」蒜香酸辣醬由生薑、大蒜、醬油、辣椒等食材調製而成，鮮辣爽口的風味極具特色，搭配經典麥克鷄塊，每一口都猶如動漫角色能量爆發的熱血滋味；「辣味麥克鷄塊」，外層麵衣多了來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，鷄肉則加入辣椒、白胡椒等辛辣料，一口咬下，內外交錯出充滿層次的辣感，滿足愛吃辣的消費者。

喜愛麥當勞經典四人物的粉絲有福了！自5月8日起至6月4日（或送完為止），凡於「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿350元，隨餐附贈「抖陣一起暖心杯套」乙個，2款超萌杯套包含「麥當勞叔叔與大鳥姊姊」、「奶昔大哥與漢堡神偷」。