國道2號東向6.8公里大竹路段，前天（4日）上午10時許，一輛小客車行駛在出口專用道，變換車道時因閃避地上掉落的紗窗，失控自撞外側護欄，波及行駛於輔助外側車道的營半聯結車，所幸無人受傷，警方將調閱相關監視影像追查掉落紗窗車輛，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道公路警察局表示，勤務指揮中心於4日10時11分接獲報案，立刻調派巡邏車前往，現場36歲戴姓男子駕駛小客車，行駛在國道2號東向6.8公里大竹路段出口專用道，於變換車道之際因閃避紗窗掉落物，失控自撞外側護欄，波及行駛於輔助外側車道之營半聯結車，所幸無人受傷，駕駛人酒測值為零，警方將調閱相關監視影像追查掉落紗窗車輛，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道公路警察局呼籲，用路人遇到掉落物不要大動作閃避，來不及閃避放慢速度，撞到掉落物不要直接停在車道上，將車輛停到路肩安全處所擺放故障標誌撥打電話報案，車輛如果可以移動，可就近至各國道警察單位報案，車輛裝載貨物務綑紮牢固，避免因貨物掉落傷及無辜。