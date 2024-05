高雄全家海神職業籃球隊季後賽主場首戰10日鳳山體育館點燃戰火,邀請高雄市長陳其邁蒞臨開球。進場即贈「In this Together」應援摺扇,提早入場還有機會獲得「Ride the Wave」應援TEE、GATSBY潔面濕紙巾體驗包、阿華田營養巧克力麥芽飲品,歡迎 #神隊友 進場製作應援手幅,場邊秀出專屬高雄全家海神隊的海派應援,季後賽萬浪一心, In this Together。

隻字片語,凝聚成浪。邀請 #神隊友 製作應援手幅,寫下給海神的打氣祝福,比賽中還有機會透過大螢幕,傳達最暖心的加油應援,做高雄全家海神隊的最佳後盾。

#神隊友 入場除了可獲得「In this Together」應援摺扇,提早進場還有機會獲得「Ride the Wave」應援短TEE、GATSBY潔面濕紙巾體驗包、阿華田營養巧克力麥芽飲品。場內精彩球賽,場外市集雄讚!鳳山體育館外打造AQUA 食市集,吃、喝、玩、樂海神包辦!

節間、中場休息,跟著布浪尼BROWNIE、AQUA MERMAIDS 大聲應援,再贈好禮漢來海港下午茶買一送一券、漢神巨蛋精美好禮、惠來谷關溫泉會館2,000 元住宿折價券、全家便利商店 Let’s Café兌換券。

「雄浪再臨」商品福袋即日起至5月18日中午12點, AQUAS STORE線上商城搶先開賣!福袋內含4種商品,售價 $2,880元(市價總和皆超過$3,500元),福袋隨機放入「萬浪一心驚喜祕寶」,抽布銳克曼簽名實戰球衣、燈芯絨短褲等好禮,中獎機率高達25%。凡在季後賽首輪於AQUAS STORE主場官方商店購買福袋,再海派加碼8個獎項, #神隊友 快來試手氣!

因應機車觀賽停放需求,高雄全家海神隊季後賽主場賽事期間增加機車臨時停車區,10日開放鳳西國中前庭廣場、機車停車棚為機車臨時停車區(開放時間:17:00-23:00)。12日開放鳳山區光華路臨鳳山體育館側路邊汽車停車格,編號為計時717019-717027,共計九席,及五權南路臨鳳山運動園區側公車停靠區,共計兩席。歡迎 #神隊友 依照現場告示牌或工作人員引導停放愛車,亦可善用大眾運輸交通工具節能減碳。