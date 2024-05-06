高雄全家海神職業籃球隊季後賽主場首戰10日鳳山體育館點燃戰火，邀請高雄市長陳其邁蒞臨開球。進場即贈「In this Together」應援摺扇，提早入場還有機會獲得「Ride the Wave」應援TEE、GATSBY潔面濕紙巾體驗包、阿華田營養巧克力麥芽飲品，歡迎 #神隊友 進場製作應援手幅，場邊秀出專屬高雄全家海神隊的海派應援，季後賽萬浪一心， In this Together。

隻字片語，凝聚成浪。邀請 #神隊友 製作應援手幅，寫下給海神的打氣祝福，比賽中還有機會透過大螢幕，傳達最暖心的加油應援，做高雄全家海神隊的最佳後盾。

#神隊友 入場除了可獲得「In this Together」應援摺扇，提早進場還有機會獲得「Ride the Wave」應援短TEE、GATSBY潔面濕紙巾體驗包、阿華田營養巧克力麥芽飲品。場內精彩球賽，場外市集雄讚！鳳山體育館外打造AQUA 食市集，吃、喝、玩、樂海神包辦！

節間、中場休息，跟著布浪尼BROWNIE、AQUA MERMAIDS 大聲應援，再贈好禮漢來海港下午茶買一送一券、漢神巨蛋精美好禮、惠來谷關溫泉會館2,000 元住宿折價券、全家便利商店 Let’s Café兌換券。

「雄浪再臨」商品福袋即日起至5月18日中午12點， AQUAS STORE線上商城搶先開賣！福袋內含4種商品，售價 $2,880元(市價總和皆超過$3,500元)，福袋隨機放入「萬浪一心驚喜祕寶」，抽布銳克曼簽名實戰球衣、燈芯絨短褲等好禮，中獎機率高達25%。凡在季後賽首輪於AQUAS STORE主場官方商店購買福袋，再海派加碼8個獎項， #神隊友 快來試手氣！

因應機車觀賽停放需求，高雄全家海神隊季後賽主場賽事期間增加機車臨時停車區，10日開放鳳西國中前庭廣場、機車停車棚為機車臨時停車區（開放時間：17:00-23:00）。12日開放鳳山區光華路臨鳳山體育館側路邊汽車停車格，編號為計時717019-717027，共計九席，及五權南路臨鳳山運動園區側公車停靠區，共計兩席。歡迎 #神隊友 依照現場告示牌或工作人員引導停放愛車，亦可善用大眾運輸交通工具節能減碳。