賣筍老農他年輕時在工廠工作40年，手被機器輾傷斷2指，老了找不到工作，只好在農地種農作物，並和97歲的叔叔相依為命，叔叔下田種農作物，他則負責出門賣作物。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

新北市1名老翁日前搭捷運時，在車廂內拿菜刀削竹筍，未料該舉動嚇到不少乘客，北捷以老翁違反《大眾捷運法》裁罰1萬元。日前表示要幫繳罰款的民進黨北市議員陳怡君在昨（5）日終於找到老翁，今更透露老翁的過往遭遇，並公布老翁出沒的二個地點。

陳怡君今發文表示，她原先想就直接繳給捷運公司一萬元，將此案了結，不過因她並非老翁的家人，所以捷運公司幫忙跟老翁聯繫，原先周六時約在板橋新埔捷運站1號出口見面，不過因老翁行程要隨買筍子的人潮有所變動，因此未能如約定到捷運站出口。陳怡君表示，在周日時她心一橫，決定重新問老翁地點，再跑一次天元宮附近的山路，終於在山腰找到本人。

陳怡君表示，老翁說他當下是要善用時間處理筍子的蒂頭，沒想過會因此觸法，且當下被請到休息室做筆錄時，老翁以為被問完話就沒事了，沒想到會罰到一萬元重款，讓他聽到差點暈倒。陳怡君表示，她原先將一萬元給老翁，不過老翁因為不知道要去哪裡繳費，陳怡君當下便直接跟捷運公司確認，將老翁的罰單拿回來直接繳費。

陳怡君也透露，老翁年輕時在工廠工作40年，手被機器輾傷斷了二指，現在老了找不到工作，為了吃一口飯所以在農地種農作物，一包筍子賣100元，一天大概賣8包，有時候運氣好賣光光，但也有一天都賣不出去一包的經驗，且除了筍子外，也種高麗菜、紅蘿蔔跟小黃瓜等。

即便為了找老翁，從山腰跟到農地，一路高山小路有點崎嶇、有些危險，但陳怡君表示，回家時車上載滿老翁的愛心，讓她看到善良的韌性。陳怡君最後也公布老翁會出沒的兩個點，包括天元宮沿三芝方向的山路旁，沒有門牌座標，看到農人在山腰邊賣筍子，可能就是老翁。第二個點則在新埔捷運站1號出口，可能是下午或傍晚。