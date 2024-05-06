星巴克本周推出連5天優惠，今、明兩天先祭出特大杯飲料買一送一，但不包含星冰樂，周三至周五（8～10日）是大杯飲料第二杯半價，星冰樂也適用。另外，全家超商App「隨買跨店取」今天有單品拿鐵、美式，大杯或中杯皆享同品項買六送六，只限1天。

星巴克今、明推出好友分享日活動，上午11點至晚上8點到門市購買兩杯特大杯、口味、冰熱一致的飲料，享買一送一優惠，每人至多買二送二，限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也不適用車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，機場門市、休息站門市、台鐵門市、風景區門市。

周三至周五星巴克再推母親節活動，購買兩杯大杯（含）以上、冰熱、口味皆一致的飲料，第二杯半價優惠，不限時段、門市，且包含星冰樂，單筆交易最高限購4杯，但不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也不適用於道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

今天在全家App「隨買跨店取」購買大杯或中杯的單品美式、拿鐵，享買六送六。（全家提供）

此外，全家超商每月6日都推出限時1天「好咖日」優惠，今天在App「隨買跨店取」購買大杯或中杯的單品美式、拿鐵，同品項皆買六送六，開放寄杯、冷熱也可互換，兌換期限至今年11月30日。