新竹縣新湖分局山崎派出所員警林方奎，上周日（4月28日）晚間9時時許，執行巡邏勤務時發現，1輛自小客車行經路口未減速，立即上前攔查，但駕駛拒檢加速逃逸，趁隙加速駛離，林方奎追捕過程中受傷，但仍奮勇制伏身形高大的犯嫌，詢後依法送辦。

據了解，員警林方奎一路尾隨該車，並通報線上警力到場支援，該名駕駛眼見前方道路無法通行，立即棄車逃逸，員警狂奔數10公尺後逮捕杜姓男子，並在車上起獲安非他命1包（毛重17.57公克）、手槍1把（含彈匣及4顆子彈）等證物。

員警負傷仍奮勇壓制逮捕犯嫌。（翻攝畫面）

另外，還再在副駕駛座，起獲疑似爆裂物的土黃色圓球體1顆、藍波刀、武士刀、掃刀各1把，再於後行李箱內查獲386包毒品咖啡包，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦，並持續向上追查槍枝毒品來源及共犯。

偵破本案的山崎派出所員警林方奎，警專40期、從警未滿1年，而員警吳季洋，則是警專37期、從警年資3年，2人奮勇追緝，過程中員警吳季洋不畏嫌犯身形高大奮力拒捕，以柔道壓制嫌犯上銬，過程中造成員警右小腿擦傷，所幸並無大礙。

新湖警分局長黃政龍表示，打擊不法係警察職責，防制毒品危害刻不容緩，也是解決治安問題最迫切的課題。並呼籲民眾，遠離毒品便是遠離犯罪，如需更多資訊，可撥打24小時免費諮詢專線 0800-770-885 （請請您-幫幫我）尋求專人協助！

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