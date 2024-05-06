國防外交委員會召委馬文君原先規劃16日考察太平島，藍白共20名立委報名參加，不過馬文君今天上午突然宣布登島延期，主因是17日有重要議案要表決，擔心因天候或其他因素回不來影響表決，因此決定延期。

報名登島的立委包括副院長江啟臣、國民黨立委徐巧芯、黃仁、民眾黨立委林憶君等；非外交及國防委員會的立委則有國民黨立委林思銘、賴士葆、鄭正鈐、翁曉玲、羅智強等，民眾黨立委林國成、陳昭姿等人。

不過黨團內部憂心17日要表決重要議案，如國會改革等重要議案，必須確保17日當天零意外三讀通過，雖然馬文君的考察行程是16日當天來回，卻也難保不會發生機器故障或天候因素等意外發生，導致20立委坐困太平島上，進而影響17日表決結果，因此黨團強烈建議馬文君改期。

馬文君今天也宣布會將考察時間延後，理由就是17日有重要議案要表決，擔心這麼長距離跟天候問題會回不來，進而影響表決，目的一樣是慰勞官兵，考察行程也還是會維持，只是會把日期往後延，擇期登太平島。

據了解，軍方已經做好萬全準備，連運輸機要通過菲律賓航空識別區都早已申請完畢，登島不是問題，只是看時間上如何重新協調。