FactSet的數據還顯示，今年4月分析師已把美股企業第二季獲利年增率的預估值上調了0.7％，反映美企第一季強勁的業績表現已讓華爾街分析師對本季獲利前景更加樂觀。
然而到目前為止，美股科技七雄已有6家都揭露財報，最後一家重量級的科技巨擘輝達，要到美東時間5月22日才會公布財報。此外美股財報季本周將步入稍微平淡的一周，消費和娛樂大廠財報將佔據榜首，又以在美東時間周二盤前發布的迪士尼業績最受矚目。
美股第一季財報季已經步入尾聲，迄今在標普500企業當中，已有80％的企業都已發布業績，其中高達77％超出市場預期，此外整體第一季獲利年增率平均為5％，也超出FactSet預期的3.4％。
FactSet的數據還顯示，今年4月分析師已把美股企業第二季獲利年增率的預估值上調了0.7％，反映美企第一季強勁的業績表現已讓華爾街分析師對本季獲利前景更加樂觀。
然而到目前為止，美股科技七雄已有6家都揭露財報，最後一家重量級的科技巨擘輝達，要到美東時間5月22日才會公布財報。此外美股財報季本周將步入稍微平淡的一周，消費和娛樂大廠財報將佔據榜首，又以在美東時間周二盤前發布的迪士尼業績最受矚目。
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