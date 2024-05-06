詐團覬覦寵物商機夯，以投資虛擬寵物平台詐財，有「牛樟芝大王」稱號的詐團首腦劉男，2019年7月間轉型設「派特寵物街」等寵物投資平台APP，以直銷模式誘騙招募投資貓、鼠、鳥等虛擬寵物，再惡意關閉平台，眾多投資人血本無歸。中打去年6月起發動多波查緝，緝獲劉等21人依法送辦，並追出平台交易總金額高達數億元。

警方查扣現金409萬元、電腦主機、筆電、金融帳戶等贓證物，經由法院裁定扣押劉及幹部等位於台中、苗栗、新竹及花蓮等地共20筆房地產，房地產公告地價及金融帳戶款項總計約2500萬元，依《銀行法》、《洗錢防制法》及詐欺罪嫌送辦。

2024年5月6日台中市／劉男自2019年7月起以虛擬寵物投資平台招募投資，非法吸金後惡意關閉平台，讓投資人血本無歸。中打2023年6月至2024年2月間發動多波查緝，緝獲劉等21人，追查出詐騙交易金額數億元，查扣贓證物。（中打提供／陳淑芬台中傳真）

劉男自2019年7月起以虛擬寵物投資平台招募投資，非法吸金後惡意關閉平台，讓投資人血本無歸。中打2023年6月至2024年2間發動多波查緝，緝獲劉等21人，追查出詐騙交易金額數億元，圖為犯罪手法。（中打提供／陳淑芬台中傳真）

54歲劉男2016年成立「珍菌堂公司」招攬會員投資牛樟芝，非法吸金28億元，去年遭檢方起訴。南投地檢署近年偵辦「錢鼠投資平台」人頭帳戶案，指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心擴大偵辦，經金流交易數據分析及過濾相關資料後，鎖定劉又涉重嫌。

中打第一隊隊長蔡佳耀今天指出，劉於2019年7月至2020年6月間，轉型設立「派特（PET）寵物街」、「錢鼠」及「百鳥朝鳳」等虛擬寵物投資APP平台，以直銷模式經營，玩家須由友人推薦投資，買入貓咪、鳥類及錢鼠等虛擬寵物，隨持有天數多而價漲，出售即可大賺差價，並宣稱以區塊鏈技術連結全球各國玩家，並採新進的風險管控技術，長期保持「供小於求」，可保證獲利。

劉等廣辦說明會推廣及取信投資人，平台初期均正常交易，讓投資人初嘗甜頭引誘加碼投資，另以平台遭駭客攻擊為由惡意關閉平台，導致投資人「卡」滿虛擬寵物卻賣不掉，導致血本無歸。

中打及南投、新北市、桃園市、花蓮縣等警局科技偵查隊循線掌握情資，自去年6月28日至今年2月26日至新北市、新竹縣、苗栗縣及花蓮縣等多波查緝，共計緝獲劉等21人到案。

中打指出，經數位鑑識扣案電磁紀錄等設備，發現相關平台經營期間，虛擬寵物交易總金額高達數億，受害人數眾多，目前僅清查出受害人31人，呼籲被害人出面報案，將嫌犯繩之以法。