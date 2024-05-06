桃園近月堪稱停電「重災區」，桃園市副市長蘇俊賓統計數據發現，桃園半年來停電171次，4月平均每日停電1.16次、影響逾2000戶，5月剛開始就停電6次，跳電頻率和影響戶數都在增加，認為是系統性問題，絕非「個案」可以解釋，直指桃園人口增加非一兩天，但中央未正視，硬體跟不上用電需求。

蘇俊賓指出，台電每次都是以個案來說明，原因不外乎樹竹或外物觸碰造成事故停電，但根據市府統計近6個月，桃園一共停電了171次，平均每日0.94次，受影響戶數一共29萬4274戶，每次平均1721戶。

蘇俊賓說，尤其到了今年4月份停電次數35次，平均每日1.16次，受影響戶數平均更達到2297戶，跳電的頻次，每次跳電的影響戶數都在增加，就連5月份才剛開始，桃園也停了6次電，影響數萬戶民眾用電，這絕對不是用「個案」可以來解釋。

「這是系統性的問題，不是個案！」蘇俊賓說，從數據來看，這2個月明顯頻率增加，每次影響的用戶也增加，他直指桃園人口增加的趨勢，不是一天兩天，中央始終沒有正視，積極改善，相關的硬體確實跟不上用電需求。

蘇俊賓呼籲，要預先部署用電需求。這需要從兩個方面著手，首先是能源結構，整個國家需要重新思考能源價格和結構，以確保能源供應的穩定性；其次是輸配電環境的穩定，這需要大量的投資和資源，才能創造一個穩定的用電環境。