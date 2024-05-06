國民黨立委王鴻薇、廖偉翔與新北市議員林國春召開記者會，揭發最近被基層員警在網路揭發防彈背心出現瑕疵的得標廠商「光研企業」，竟是已被3次列為黑名單的廠商，質疑到底是什麼背景，才可以一再得標？採購這樣的防彈背心，政府是把基層人命當兒戲？其中有沒有瀆職圖利？要法務部、警政署和移民署等決策高層出來講清楚，該辦就辦絕不寬貸。

王鴻薇指出，前陣子基層警察人員反映部分防彈衣抗凹陷板出現瑕疵，包含北中南共有7個縣市警局1000多塊抗凹陷板出現變形的廠商，就是向「光研企業股份有限公司」採購，而這間公司過去劣跡斑斑，採購案弊端不斷，曾在2003年、2009年、2013年和2020年間多次被列為「拒絕往來廠商」，但仍然得標不斷。

王鴻薇表示，光研企業在2019年時得標防彈衣標案，被揭發「黑心防彈背心」，拿舊的產品換標籤當新品交付給警政署。2023年竟然又能取得防彈背心，採購案又被發現提交瑕疵品，該公司一再累犯，草菅人命相當可惡。但為何警政署等相關單位，再將標案包給黑心累犯廠商更為可議！

林國春揭露，光研公司負責人林樹雄的兒子林聖哲，除了是光研的董事，也在外面開了一間「尚極實業有限公司」，還得標了法務部矯正署防彈背心標案。但商品需要原廠文件認證確認安全，結果卻被發現，他拿了父親公司「光研」所取得的原廠文件，混充是尚極實業取得，矇騙矯正署驗收過關，最後被法務部提告詐欺，出事之後才緊急更換負責人跟董事身份。台北地檢署當時也要求從重量刑，警政署找這樣的劣質廠商採購，真的有在乎基層的生命嗎？

廖偉翔痛批，林家父子的「光研」、「尚極」兩間公司，竟然不斷地拿到標案，從光研公司2003年第一次列為拒絕往來廠商至今，總共拿到合計拿到警政署、法務部、移民署合計金額就高達9.7億，標案數量也達到驚人了63案，這背後的共犯結構顯然相當龐大，黑名單制度形同虛設，到底是誰在包庇這樣的劣質廠商？要求相關單位徹查到底，要給基層警察同仁一個合理的交代。

警政署後勤組組長張義昌表示，此案在採購過程中，是2023年做採購，當時用公開招標的最低標方式來辦理，當初有兩家公司來投標，其中一家就是光研。開標時這兩家都符合資格；兩家公司都同時要求要做樣衣送國內外檢測機構，只要不合格就列為不合格廠商，因此光研送了合格的樣衣，另一家不合格，因此光研究列入此案招標。

張義昌說明，針對此次有些瑕疵，根據各警察局所通知的部分，有1400多片防彈板有瑕疵，依照保固合約就是廠商要保固，已經通知廠商全數抽換完畢，採購過程一切都符合現行法規，強調警政署未來的採購方式會進一步做改進，希望能用更好的方法選擇更好的廠商製作防彈衣。