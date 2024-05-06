高市府暑期工讀青年協助民眾辦理申請業務。（柯宗緯翻攝）

高市府青年局辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，協助青年及早發掘未來求職方向及提早體驗職場環境，今年釋出262名職缺，服務機關包含高市府26個局處，工讀期間為1.5個月，全勤可領近4萬元薪資，即日起至5月10日開放報名，將優先進用原住民、身心障礙者或弱勢家庭等高中職以上在學青年。

青年局長張以理指出，邀請青年利用暑假期間返鄉服務，累積歷練成長的能量，讓青年有機會貼近公部門，體驗行政機關職場環境和文化，一同與市政府激盪出新時代的思維和火花，更為未來開啟職場大門，擴增未來職涯選項。

青年局說明，本年度暑期工讀提供職缺的服務機關包含市府26個局處共262名職缺，其中包含原鄉地區保障名額13名。工讀期間自7月15日起至8月31日止，每日工讀8小時（不含中午休息時間），工讀期間為期1.5個月，薪資以月薪2萬7470元計算，全勤可領近4萬元，工作內容包括協助活動推廣與執行、系統資料導入等。

青年局指出，暑期工讀受理報名地點為高雄市政府勞工局訓練就業中心，原鄉地區職缺則請至職缺所在的6個區公所報名。報名作業採掛號郵寄或現場繳件，並採書面審查甄選，為協助弱勢學子培養就業能力，將優先進用原住民、身心障礙者或弱勢家庭等高中職以上在學青年，歡迎符合本計畫資格的在學青年踴躍報名，備妥報名表件至簡章載明之指定地點繳件或掛號郵寄。

青年局說，有關暑期工讀各單位職缺及報名資訊，請至「高雄市政府青年局」網站，點選「最新消息」瀏覽 （https://youth.kcg.gov.tw/）。歡迎有志青年利用暑假預先了解職場環境及運作模式，也為公部門注入新思維。