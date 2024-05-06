自從上周有消息傳出Perficient正就潛在出售事宜與殷拓進行談判以來，該股價就已大漲11％。目前該交易獲得Perficient董事會的同意，預計將在2024年底完成。

總部位於密蘇里州聖路易斯的Perficient在1999年上市，專門提供各種資訊技術和諮詢服務，並致力數位體驗、業務優化與IT解決方案。該公司服務包括大數據分析、技術平台實施、企業內容管理等，其中大部分收入都來自美國市場。