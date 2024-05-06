520在即新政府即將上任，新內閣成員已大致底定，卻遭外界質疑成員有不少卸任立委接任，批評是「敗選者聯盟」，對此行政院長陳建仁今天受訪時說，選舉失敗不能抹煞一個人的成就，如選總統失利的柯文哲與朱立倫，仍運用專業知識繼續為台灣貢獻。

陳建仁今天南下高雄視察「國立原住民族博物館園區預定地」時，針對外界批評內閣成員回應「選舉失敗並不能抹煞一個人的成就」，指內閣成員都有相應專業知識，實際上許多次長級的前立委，都是受到公部門評鑑最佳委員，不管在專業知識、民意掌握，都是最適合人選。

陳建仁搬出參選總統失利的柯文哲、朱立倫來舉例，指他們雖然在選舉上失敗，但是他們仍然在領導政黨，用不同方式繼續為台灣貢獻。

對於新任內閣，陳建仁說在準行政院長卓榮泰帶領下，都是跨領域、跨黨派，而且是跨業界最好的組合，一定可以把台灣打造成溫暖、堅韌，且能夠福國利民的團隊，對新內閣成員表現抱有高度期待。