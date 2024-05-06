從111年1月22 日開始獲得八馬國際事業有限公司贊助的臺中市豐原區富春國民小學飛盤隊，在5月4、5日舉行的113年台南市市長盃飛盤爭奪錦標賽中，富春飛盤隊以6戰全勝之姿首度拿下團體金牌。

由於受到新冠妹言疫情的影響，富春飛盤隊延後兩年才組隊參賽賽，首戰只花14分35秒就提前以9比0擊敗蓮潭陽光，而且開賽15秒就打開得分大門，創下此次賽事最快得分紀錄；第二戰12分56秒提前以9比0完封佳里仁愛；第三戰面對上屆冠軍西港A隊纏鬥至24分07秒以9比1勝出；預賽最後一戰同樣只花12分50秒以9比0大勝新化大新。

晉級4強後再只花18分52秒以9比0勝南區日新後晉決賽；冠軍戰面對常勝軍和順A隊，雖然花了多一點時間，但仍舊在正規時間30分鐘內以9比3封王。

一手促成富春飛盤隊的輔導室主任許祚嘉表示，兩年前接受「八馬國際事業有限公司」贊助，今年4月24日八馬董事長王文欽博士親自到學校完成第三年贊助合約，參賽經費及營養品總計金額超過400萬元。王文欽說：「雖然現在還很少人關注這一塊，希望我們的投入，捐助富春國小飛盤運動，能夠幫助孩子們在未來長大後，有實力從國際舞臺拿金牌回來。」