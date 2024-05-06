一名女醫發文指，日前半夜收治一名17歲少女，檢查時發現少女「下面爛掉了」，鴨嘴伸進陰道，黃綠色膿汁如瀑布般流出，她問少女「男友只有你嗎？」少女激動回「當然只有我」，接下來答話卻是帶著鼻音，後來證實少女是感染淋病，這篇發文引發網友熱議，「希望女孩清醒點」、「會讓你染病的男人越早離開越好。」

一名在醫學中心任職的女醫在Dcard發「下面爛掉了…」，指日前半夜收到「檢傷」訊息，指急診室有位17歲少女說陰部很痛，她還在想可能是巴氏腺囊腫，才會痛到不行，結果完全出乎意料，病人的下面爛掉了。

女醫指，這名少女整個大小陰唇、大腿內側，全部都是潰瘍，滿滿黃綠色的膿，鴨嘴伸進陰道，一張開，膿跟瀑布一樣流出來，整個治療室充滿著惡臭。「妹妹，你最近有性行為嗎？」「呃，有⋯」「嗯，是跟同一人嗎？你們有戴套嗎？」「對，都是跟我男友⋯有時候沒戴⋯」少女猶豫了一下，小小聲的說。

女醫指，看著少女茫然目光，雖很難開口，她還是硬著頭皮繼續問了「他也是只有跟妳發生性關係嗎？」「當然啊！」少女變得很激動，從內診椅上坐起。「妹妹，沒事，我只是要跟妳確認狀況。因為妳目前的狀況看起來不像單純的陰道感染，真的太嚴重了，所以你才會這麼痛。」

「他真的只有我！而且他現在在當兵。」少女的話嘎然而止，瞪大眼睛看著女醫，接著說，「他在當兵⋯他上次休假沒來找我⋯他說要跟同梯出去玩⋯」少女的聲音越來越小聲，帶著鼻音。女醫跟護理師面面相覷，後來，少女細菌培養確認是淋病。

這篇貼文引發網友討論，「又是一個蠢女愛上垃圾男」、「被玩到下體爛掉不是傻是什麼」、「已經這樣才就醫？這種情況平時站她隔壁都會聞到臭味吧？」、「可憐的孩子」、「希望女孩清醒一點」。

泌尿專科醫師蘇信豪表示，淋病確實會造成「下面爛掉」，例如大小陰唇都潰爛，若連大腿內側也潰爛，則要懷疑合併感染梅毒可能性，淋病致病菌好侵犯膜，梅毒菌則是碰到哪裡，哪裡就會產生潰瘍。

蘇信豪表示，女生確實要多愛自己一點，戴保險套可避孕，還可減少罹患淋病、梅毒等其他性病感染的機會，至於男人的話「只有你一個」，呃…，聽聽就好，不過，淋病確實除了透過性行為傳染，也可能經由接觸患者精液、分泌物感染。