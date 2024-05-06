市議員蔡耀頡（右）、江肇國（左）質疑台中市民行的安全是否有保障。（市議員蔡耀頡提供）

台中市議會6日進行交通地政業務質詢，市議員蔡耀頡指出，捷運藍線延伸至太平大里及紫線規畫，應在發包前一併綜合規畫，將主線及延伸線一次處理完畢，以免重蹈綠線問題。交通局葉昭甫表示，目前都在跟交通部溝通。

市議員蔡耀頡針對捷運規畫進行質詢指出，屯區、大平、大里要靠藍線延伸及紫線的銜接，不知目前規畫狀況如何？交通局長葉昭甫表示，藍線預計盧市長任內會動工；另去年已把藍線延伸至太平及紫線送交通部，這部分已來往兩次，相關意見已送回交通部。

蔡耀頡表示，所謂屯區環狀線可行性，捷運藍線延伸至太平大里及紫線的規畫，應在發包前一併綜合規畫，將主線及延伸線一次處理完畢，以免重蹈綠線問題，徒增行政程序及經費的耗損。

葉昭甫指出，過去藍線主線未核定，如今藍線綜合規畫已核定，往後延升至太平將近5公里，也可以趕快加速，後續看無機會在藍線主線工程裡，可以在後續作擴充延伸到太平，這樣就不會像綠線主線完成後，還有延伸線要再做，比較耗時。

另蔡耀頡也質疑台中市民行的安全是否有保障？他說，台中市交通事故死傷人數各年齡層皆創下歷年新高，交通局應重新全面檢討各地標誌標線，是否有不合時宜情形，導致交通事故發生，也應檢討全市交通事故發生頻率最高的傷亡點，用大數據去分析規畫相關的防範作為。