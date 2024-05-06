北投士林科技園區地上權案爭議延燒，台北市議會成立「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」，召集人、國民黨台北市議員張斯綱表示，調查小組下次將於14日上午開會，約詢重點為產發局承辦人員、科長甚至局長，之後會請當時14家潛在投資廠商出席，接者再決定是否約詢其他人員如採購相關專家。

張斯綱指出，調查小組是為檢視北士科案有無行政疏失或違法，並非為政治清算或選票，秉持公開透明，該釐清爭議就釐清，該還誰清白就還。邀約對象包含包含基層承辦人、前市長柯文哲、前副市長黃珊珊、前市府官員和留任官員、元大、新光人壽及14間潛在投資商。

他表示，調查小組下次將於14日上午開會，約詢重點為產發局承辦人員、科長甚至局長，並確認之後邀約對象，但原則會請北士科第2次流標後，柯市府訪談的14家廠商出席，出席與否則尊重民間業者，廠商若願意出席則採不採訪、不直播及內部錄音錄影的方式，接者再決定是否約詢其他人員如採購相關專家。

張斯綱說，也請市府將原始備案、招標範圍和金額等背景資料於10日下午5時前提供給小組成員，拿到資料的小組成員也勿先行公佈上網，避免成資料揭露大賽。

此外，台北地檢署對北市科已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦。張斯綱說，若招商的保密文件等，採現場查閱秘密文件，而檢調方面目前尚未來函。

國民黨議員詹為元指出，將相關資料公開後攤在陽光下了解，此舉對於柯市府、蔣市府和市民都有保障，對於有疑慮的資料，會先界定秘密資料或公開資料，對於秘密資料小組成員也會在秘密會議檢視後公正討論。

民進黨議員簡舒培表示，柯文哲是北士科的重要決策者，當然要釐清責任，而除主要決策者外，還有參與會議的人，也會邀集14家潛在投資廠商。目前檢調並沒有發函議會，北市科調查小組不會因此受到阻礙。

民眾黨議員黃瀞瑩則說，近來有許多議員提出資料捕風捉影、各自解讀，期望透過調查小組公開討論，市府也可以公開資料，不帶有政治色彩的公開事實真相外，也希望14家企業出面說明，同時相信調查小組都會秉持公開證明、正直誠信來評斷。