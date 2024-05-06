男星阿緯（劉峻緯）自節目《模范棒棒堂》出道，從2016年與上市公司千金豆豆（錢文儀）結婚後，全力轉戰餐飲業，在台灣已經擁有多家分店。阿緯婚姻生活美滿，日前他發文分享夫妻間的趣事，透露老婆因為做惡夢跑去找他，怎料他一看到妻子的模樣，竟嚇得當場跳起來。

阿緯在限動表示，老婆凌晨兩點突然跑到床邊哭著對他說：「我做惡夢」。怎料，他一看到老婆卻被嚇到驚醒，大罵「你要幹嘛！」，因為當時老婆「長這樣」，隨即他PO出一張穿白色長袍的長髮女鬼圖，並Tag老婆「X的，我以為我才做惡夢」。接著，他再引用佛經當作背景音樂發文，直呼「差點以為要去見湯神了」。

阿緯表示，老婆凌晨兩點跑到床邊哭著對他說「我做惡夢」。（圖／阿緯IG）

結果阿緯被老婆的模樣嚇到。（圖／阿緯IG）

事實上，阿緯老婆豆豆（錢文儀）為中菲行國際物流創辦人的千金。當年阿偉剛創業時，每天都面臨不同的考驗，不僅員工離職率高，導致他必須親自到店幫忙，甚至連老婆也被他拖累。「看著老婆的背影，幾乎天天陪著我到凌晨兩點才離開，一個千金，卻總是最後一位掃地拖地的員工」，讓他相當心疼。如今事業趨於穩定，兩人感情依舊甜蜜，羨煞不少人。