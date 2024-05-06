針對台大電機系教授葉丙成將擔任教育部政務次長，台大校長陳文章說，教育部沒有徵詢過他，他也不清楚這個人事案，「我是看報紙才知道」。

台大國際政經學院今天舉行揭牌典禮後，陳文章面對媒體詢問關於葉丙成將出任教育部次長一事，坦言「看了報紙才知道」。他認為，葉丙成在創新教學方面的努力，被新的教育部長鄭英耀看到，因此延攬擔任教育部政次來推動教學創新，這對整體國家教育有幫助。

陳文章說，葉丙成過去的成績大家都看得到，未來大學、中小學就看要如何配合教育部來施政。

買1降溫神器「不用開冷氣」 高雄人認證：超涼爽
小朋友聯絡簿寫「估計」老師：別用大陸用語！全場傻了
冷空氣到！濕冷時間曝 專家：厚衣還不能收
#葉丙成 # 教育部政次 #台大校長 #陳文章 #台灣大學
透過【Google新聞追蹤中時新聞網